Joe Biden, i cani allontanati dalla Casa Bianca: 'Major ha morso un addetto alla sicurezza' (Di martedì 9 marzo 2021) La permanenza dei due cani di Joe Biden alla Casa Bianca è durata davvero poco. Champ e Major , i due pastori tedeschi del neo - presidente degli Stati Uniti, saranno infatti rispediti da Washington ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) La permanenza dei duedi Joeè durata davvero poco. Champ e, i due pastori tedeschi del neo - presidente degli Stati Uniti, saranno infatti rispediti da Washington ...

Advertising

fisco24_info : Fantoni (Federlegnoarredo): 'Stop incentivi per chi usa prodotto forestale di valore': 'Il documento fatto pervenir… - bisagnino : Maggiore Usa in pensione: 'Joe Biden sta seguendo un progetto per una guerra infinita' - dottcap : RT @Lantidiplomatic: 'Questo è lo stanco copione che Joe Biden ha ereditato e, da quello che sembra, è intenzionato a seguire, non importa… - ClaudiaModelMgt : RT @Lantidiplomatic: 'Questo è lo stanco copione che Joe Biden ha ereditato e, da quello che sembra, è intenzionato a seguire, non importa… - soteros1 : RT @Lantidiplomatic: 'Questo è lo stanco copione che Joe Biden ha ereditato e, da quello che sembra, è intenzionato a seguire, non importa… -