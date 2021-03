Infrastrutture e diritto alla sicurezza | in Italia la situazione è ancora complicata

Leggi su newsagent

(Di martedì 9 marzo 2021) Perché inè sempre tutto così difficile? Questo è un l’amletico interrogativo che ci si pone spesso. E diventapiù assordante quando si ha a che fare con ledi grandi dimensioni. Abbiamo sofferto il 14 agosto 2018 quando il Ponte Morandi è caduto portando con sé le 43 vittime e ci siamo chiesti perché un’arteria di primaria importanza, in un capoluogo di regione, non fosse stata oggetto di controlli adeguati che evidenziassero la corrosione del tirante della pila 9. Sicuramente non era la prima volta che il campanello suonava. E, di certo, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che i ponti fossero manutentivamente in linea con tutti i crismi. Perònotizia che 992 viadotti fossero senza un proprietario, no, non eravamo pronti. A gennaio 2019 ben 992 tra ponti e viadotti costruiti in 29000 ...