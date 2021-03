Il corridoio di Zangezur | la chiave per la pace nel Nagorno Karabakh

(Di martedì 9 marzo 2021) Il futuro del processo di pacificazione tra Armenia e Azerbaigian non si sta giocando soltanto nel sensibile, perché, invero, c’è un’altra vena scoperta, facile al sanguinamento, che ha storicamente complicato le relazioni tra i due Paesi: lo. Adeguati rimedi – in questo caso undi trasporto internazionale – se accompagnati da InsideOver.

' Il nostro obiettivo è ripristinare le comunicazioni su base trilaterale e stabilire il. Se diventasse una realtà, anche l'Armenia potrebbe beneficiare della pace ', ha ...' Il nostro obiettivo è ripristinare le comunicazioni su base trilaterale e stabilire il. Se diventasse una realtà, anche l'Armenia potrebbe beneficiare della pace ', ha ...Nel discorso di apertura il Presidente ha ricordato la tragedia di Khojaly, in cui hanno perso la vita per mano delle forze armate dell’Armenia 613 azerbaigiani, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio ...Il Presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, è stato chiaro: "La sicurezza può essere garantita attraverso l'impegno alla Dichiarazione del 10 novembre e optando per la cooperazione" ...