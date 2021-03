Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di martedì 9 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Il sondaggio Del Tg La 7 spiega come, con la probabile scelta di Conte di guidare il Movimento 5 Stelle i grillini abbiano un importante balzo verso l'alto a scapito del Partito Democratico che passerebbe ad essere da secondo addirittura il quarto partito del paese. Dato che non fa altro che peggiorare il clima al Nazareno. Un dato confermato anche da Ixé per Cartabianca che certifica la crisi inarrestabile del Pd, dato al 14% L'ultimo sondaggio è di: - Ixé, per Cartabianca del 9 marzo Lega - 22,5% (-0,4% rispetto al 2 marzo) M5S - 21,4% (+0,2%) FdI - 16,4% (+0,6%) Pd - 14% (-0,4%) FI - 6,8% (+0,2%) Italia Viva - 4,3% ... Leggi su panorama (Di martedì 9 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Ilo Del Tg La 7 spiega come, con la probabile scelta di Conte di guidare il Movimento 5 Stelle i grillini abbiano un importante balzo verso l'alto a scapito del Partito Democratico che passerebbe ad essere da secondo addirittura il quarto partito del paese. Dato che non fa altro che peggiorare il clima al Nazareno. Un dato confermato anche da Ixé per Cartabianca che certifica la crisi inarrestabile del Pd, dato al 14% L'ultimoo è di: - Ixé, per Cartabianca del 9 marzo Lega - 22,5% (-0,4% rispetto al 2 marzo) M5S - 21,4% (+0,2%) FdI - 16,4% (+0,6%) Pd - 14% (-0,4%) FI - 6,8% (+0,2%) Italia Viva - 4,3% ...

Advertising

acmilan : The latest Rossoneri updates, curiosities and exclusives await you on our app! ?? ?? - La7tv : #omnibus Gli ultimi dati sull'evoluzione della pandemia con il presidente della fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta - GrandeFratello : Non potevamo non regalarvi gli ultimi momenti #Zorzando nella Casa ???? #GFVIP - wataruswaifu : appena passato gli ultimi 20 minuti a scegliere una foto da mettere su wesch*ol - 93KILLSMBDY : @halfxhart cagati gli ultimi miei tweet -