Federer, l'esordio a Doha è contro Evans (in campo alle 16) (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà Daniel Evans l'avversario di Roger Federer domani alle 16 italiane (diretta Supertennis) per il rientro in campo dopo 400 giorni di assenza. Il britannico, numero 28 al mondo, si è qualificato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà Daniell'avversario di Rogerdomani16 italiane (diretta Supertennis) per il rientro indopo 400 giorni di assenza. Il britannico, numero 28 al mondo, si è qualificato ...

