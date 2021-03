Fecondazione eterologa, la Consulta sollecita il Parlamento: “Grave vuoto di tutela dell’interesse del minore, inerzia intollerabile” (Di martedì 9 marzo 2021) “Il Grave vuoto di tutela dell’interesse del minore”, nato da Fecondazione eterologa praticata all’estero, “non sarà più tollerabile se si protrarrà l’inerzia del legislatore“. La Corte costituzionale, nelle motivazioni della sentenza n. 32 depositata in queste ore e la cui redattrice è Silvana Sciarra, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Padova, con riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell’articolo 250 del codice civile. Quindi la Corte ha sollecitato il Parlamento, affermando che spetta prioritariamente al legislatore individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Ildidel”, nato dapraticata all’estero, “non sarà più tollerabile se si protrarrà l’del legislatore“. La Corte costituzionale, nelle motivazioni della sentenza n. 32 depositata in queste ore e la cui redattrice è Silvana Sciarra, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Padova, con riferimento agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell’articolo 250 del codice civile. Quindi la Corte hato il, affermando che spetta prioritariamente al legislatore individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni ...

Advertising

Karen__Green_ : RT @QSanit: #Figli coppie #omosessuali/2. #Consulta su #Fecondazione #eterologa: “Indifferibile una legge per garantire ai nati pieni dirit… - GFScavuzzo : RT @QSanit: #Figli coppie #omosessuali/2. #Consulta su #Fecondazione #eterologa: “Indifferibile una legge per garantire ai nati pieni dirit… - QSanit : #Figli coppie #omosessuali/2. #Consulta su #Fecondazione #eterologa: “Indifferibile una legge per garantire ai nati… - BasicLifeSupp : Fecondazione eterologa praticata da due donne all’estero. Consulta: “Indifferibile una legge per garantire ai nati… - ItaliaOggi : Fecondazione eterologa praticata da due donne all'estero, la Consulta: subito una legge -