Danilo si confessa | «Questa sera sarò un ‘tifoso’ in più della Juventus»

(Di martedì 9 marzo 2021)si: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano assente in Juve-Porto per squalifica causa giallo all’andatasiin un’intervista a Marca. Le sue dichiarazioni. CONTRO IL PORTO – «Non è stato facile tornare al do Dragao e giocarci contro. Quella sensazione non mi è piaciuta molto… ma ora sono alla Juve e cerco di dare il massimo in ogni partita. Non cial ritorno, maunin piùJuve per continuare nel torneo». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 ANDATA – «Non eravamo al nostro livello migliore e il risultato ci ha lasciato molto tristi. Tuttavia, giochiamo il ritorno in casa e quel 2-1 ci dà la possibilità di andare ai quarti di finale. Il Porto, storicamente, ti mette ...

si: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano assente in Juventus - Porto per squalifica causa giallo ...'Siamo lontani dall'Inter ma dobbiamo pensare solo a vincere partita dopo partita -- , ... Domani tornae mi permette diverse soluzioni. Le scelte di domani non sono in base alla ...