Daniela | vittima di una sindrome rara | rischia di rimanere da sola

Si chiama Daniela, ha 38 anni, ed è vittima della sindrome di Prader-Willi. Domenica 7 marzo Danielea presso un noto ospedale di Roma, ha ricevuto la prima dose per il vaccino. Accanto a lei come sempre c'era la mamma Clara, vedova, settantenne. Clara, non si schioda un attimo dalla sua figlioletta che è anche la cugina di Elena Santarelli. Una vicenda che ci porta a parlare dell'importanza (silenziosa e sottovalutata) dei Cargiver. LEGGI ANCHE > Vi racconto la variante inglese che mi ha colpito dopo due tamponi negativi Clara ha perso il marito due anni fa, morto suicida perché sfinito da una vita troppo difficile. Una vita da "CARGIVER". Questa figura è un qualcosa che in Italia appartiene a quella casta dei "dimenticati". Ovvero le persone che senza un sussidio statale si prendono cura dei figli o dei propri cari malati. Dopo il ...

