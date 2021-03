Covid, Bonaccini (Emilia Romagna): “Se si prosegue con i colori non ne usciamo più” (Di martedì 9 marzo 2021) "Se proseguiamo per mesi a colorazioni diverse, questo paese non ne esce più e noi dobbiamo uscirne insieme il prima possibile". Lo dice il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Cartabianca su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) "Se proseguiamo per mesi a colorazioni diverse, questo paese non ne esce più e noi dobbiamo uscirne insieme il prima possibile". Lo dice il presidente dell', Stefano, a Cartabianca su Rai3. L'articolo .

Advertising

repubblica : Dalle ceneri Bio-on al vaccino del futuro: l’idea piace a Bill Gates: Bonaccini: 'Qui può nascere un distretto prod… - fattoquotidiano : Covid, “rischiamo di essere travolti, l’incubo è tornato”: Bonaccini cambia tono. “Bisogna resistere per non chiude… - celestinoceles7 : RT @Giandom84354994: Anche oggi nessun decesso Covid correlato ( già la cosa puzza solo a dirla) nella provincia di Ravenna (390mila abitan… - zazoomblog : Covid: Bonaccini qualche misura restrittiva in più governo sarà costretto a prenderla - #Covid: #Bonaccini… - zazoomblog : Covid: Bonaccini ‘qualche misura restrittiva in più governo sarà costretto a prenderla’ - #Covid: #Bonaccini #‘qua… -