Chi è Erminio Sinni, vita privata e carriera: tutto sul vincitore di “The Voice Senior” (Di martedì 9 marzo 2021) Il vincitore della prima edizione italiana di The Voice Senior, Erminio Sinni, è stato protagonista del 71° Festival di Sanremo 2021. Il cantante, insieme ad altri protagonisti del famoso talent, è salito sul palco dell’Ariston per accompagnare Gio Evan nella cover “Gli Anni“, canzone storica degli 883. Un ritorno al Festival dopo ben 28 anni per il cantautore toscano: nel ’93 arrivò quinto al Festival con la canzone “L’amore vero”. Questa sera, 9 marzo 2021, sarà ospite dello speciale di Rai 1 di Loredana Bertè. La cantante è stata la sua coach durante l’esperienza di The Voice. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulla vita privata e pubblica di Erminio. Chi è Erminio Sinni? La sua ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Ildella prima edizione italiana di The, è stato protagonista del 71° Festival di Sanremo 2021. Il cantante, insieme ad altri protagonisti del famoso talent, è salito sul palco dell’Ariston per accompagnare Gio Evan nella cover “Gli Anni“, canzone storica degli 883. Un ritorno al Festival dopo ben 28 anni per il cantautore toscano: nel ’93 arrivò quinto al Festival con la canzone “L’amore vero”. Questa sera, 9 marzo 2021, sarà ospite dello speciale di Rai 1 di Loredana Bertè. La cantante è stata la sua coach durante l’esperienza di The. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sullae pubblica di. Chi è? La sua ...

