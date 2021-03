Capello stronca Cristiano Ronaldo: 'Ha fatto un errore imperdonabile' (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO - " La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO - " La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo ...

Advertising

CorSport : #Capello stronca #CristianoRonaldo: 'Ha fatto un errore imperdonabile' - zazoomblog : Juventus-Porto Capello ‘stronca’ i senatori: “Perché non si sono presentati in tv?” - #Juventus-Porto #Capello #‘s… - EasyRossonero : RT @sportface2016: #JuventusPorto, #Capello contro i senatori bianconeri: 'Perchè stasera non si sono presentati ai microfoni? Facile quand… - sportface2016 : #JuventusPorto, #Capello contro i senatori bianconeri: 'Perchè stasera non si sono presentati ai microfoni? Facile… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Capello stronca #CristianoRonaldo: 'Ha fatto un errore imperdonabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Capello stronca Capello stronca Cristiano Ronaldo: 'Ha fatto un errore imperdonabile' Negli studi televisivi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, commenta gli errori commessi - tra andata e ritorno - dalla squadra di Pirlo, eliminata agli ottavi di finale di ...

Di Canio stronca Lukaku: "Niente di eccezionale". Capello e Piccinini lo gelano Più laconico e diretto il pensiero di Capello: 'Romelu fa la differenza in assoluto. Non c'è alcun dubbio'. Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?

Capello stronca Cristiano Ronaldo: "Ha fatto un errore imperdonabile" Corriere dello Sport.it Juventus-Porto, Capello ‘stronca’ i senatori: “Perché non si sono presentati in tv?” “Perché questa sera si sono presentati ai microfoni i giovani come Chiesa e non i ‘vecchi‘? Essere capitano non significa solamente scambiarsi il gagliardetto. Facile andare in televisione dopo che si ...

Capello stronca Cristiano Ronaldo: "Ha fatto un errore imperdonabile" TORINO - "La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo su ...

Negli studi televisivi di Sky Sport, Fabio, ex allenatore della Juventus, commenta gli errori commessi - tra andata e ritorno - dalla squadra di Pirlo, eliminata agli ottavi di finale di ...Più laconico e diretto il pensiero di: 'Romelu fa la differenza in assoluto. Non c'è alcun dubbio'. Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?“Perché questa sera si sono presentati ai microfoni i giovani come Chiesa e non i ‘vecchi‘? Essere capitano non significa solamente scambiarsi il gagliardetto. Facile andare in televisione dopo che si ...TORINO - "La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo su ...