Bundesliga, il Covid spaventa i club: ricavi in netto calo (Di martedì 9 marzo 2021) Il Covid ha messo nei guai le società calcistiche di tutto il mondo. In Italia molti club sono in difficoltà per mancanza di introiti da botteghino così come sta succedendo in Germania sia per l'attuale stagione che per quella precedente 2019/20. Conti in rosso con i ricavi in calo per la prima volta da 15 anni: 4,5 miliardi di euro, -5,7% rispetto all'anno precedente come riporta calcioefinanza.it. Situazione difficile anche per i club, che per la prima volta in nove anni chiudono con un rosso di 155,6 milioni complessivamente, sia pur con otto club in grado comunque di generare utili.In generale, i ricavi generati dai 18 club della Bundesliga ammontano a 3,8 miliardi (-5,4% rispetto alla stagione precedente), mentre i ...

