Auto contromano (anzi in retromarcia) sulla Pontina: le immagini fanno il giro del web (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) contromano sulla Pontina, o meglio addirittura in retromarcia. E’ successo stamattina sulla statale 148 all’altezza di Aprilia in corrispondenza di Via Guglielmo Oberdan poco dopo la zona commerciale. La scena, davvero incredibile, è stata immortalata da un’Auto che procedeva sulla laterale in direzione sud/Latina e postata sui social. Al momento non è noto se vi siano state conseguenze o meno causate dalla manovra azzardata compiuta dall’Auto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021), o meglio addirittura in. E’ successo stamattinastatale 148 all’altezza di Aprilia in corrispondenza di Via Guglielmo Oberdan poco dopo la zona commerciale. La scena, davvero incredibile, è stata immortalata da un’che procedevalaterale in direzione sud/Latina e postata sui social. Al momento non è noto se vi siano state conseguenze o meno causate dalla manovra azzardata compiuta dall’. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Auto contromano (anzi in retromarcia) sulla Pontina: le immagini fanno il giro del web (VIDEO)… - lindigesto_ : Posto di blocco dei caramba con l’auto rivolta contromano. Poi le barzellette. - ilmandaloriano : @simonacambarau @Alex59635289 @marcotelecono Quella contromano era l'auto che trasposrtava la droga ed è quella che… - SardiniaPost : Un grave incidente stradale è accaduto nella notte a Cagliari, in viale Monastir. Due giovani in sella a una moto,… - sardanews : Auto in contromano sbatte sulla rotatoria e si scontra con una moto: 18enne grave a Cagliari -