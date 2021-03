ATP Marsiglia 2021 | Jannik Sinner | “E’ stata una partita durissima contro Barrere | contento di averla girata a mio favore”

(Di martedì 9 marzo 2021) Un match molto difficile e sofferto quello di, impegnato nel 1° turno dell’ATP di(Francia). Sul veloce indoor transalpino il 19enne di Sesto Pusteria, n.34 del mondo e quinta testa di serie del torneo francese, ha ripreso la propria marcia dopo il problema fisico patito a Montpellier che lo ha poi costretto a rinunciare all’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Ebbene, vittoria, ma con tanta fatica al cospetto di un buon Gregoire, n.115 ATP, che ha fatto vedere ottime cose, ma nello stesso tempo si è un po’ perso quando è stato il momento di chiudere. Di questo ne ha approfittato, impostosi per 7-6 (3) 6-7 (5) 7-5. “E’, in unaintensa in cui penso che entrambi ci siamo espressi ad alto ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS - Jannik Sinner racconta tutte le sue difficoltà contro Barrere, al termine di un match durato circa 3 ore… - zazoomblog : Tennis ATP Marsiglia 2021: Jannik Sinner soffre ma vince la battaglia con il francese Barrere - #Tennis #Marsiglia… - Ubitennis : ATP Marsiglia: Sinner graziato da Barrere, la spunta sul filo di lana - TiebreaktennisI : ATP Marsiglia 2021 – Sinner costretto agli straordinari da Barrere, adesso Gaston: “Andrò in campo con la mentalità… - infoitsport : ATP Marsiglia, Sinner-Barrere: programma, orario, tv, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Marsiglia

Intanto, in attesa di ulteriori indiscrezioni sulla loro storia d'amore, il tennista azzurro tornerà in campo la prossima settimana per il torneo di, in Francia, l'250 sull'indoor d'...Il successo dell'azzurro si gioca a 7,50 su Sisal.it. Jannick Sinner si candida a essere uno dei grandi protagonisti dell'di. Secondo gli specialisti di Sisal Matchpoint, infatti, il tennista italiano è il terzo favorito al successo finale con una quota di 7,50. Davanti a lui solamente il numero 3 del mondo,...Il francese ha servito per il match sul 5-4 del terzo set e si è fatto prendere dalla tensione. Jannik molto falloso con il dritto, la porta a casa in qualche modo ...Jannik Sinner supera il primo turno dell’Open 13 Provence, torneo Atp 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di ...