«Altro che canti dal balcone Oggi i morti sembrano un problema che riguarda solo gli altri»

Il Corriere della Sera intervista Stefano Nava, responsabile di pneumologia al Sant'Orsola di Bologna. «Quanti sono stati i morti del ponte Morandi? E quelli dell'ultimo terremoto? È come se ogni giorno ci fosse una tragedia del genere. Ma ormai siamo troppo assuefatti. E la voglia di voltare pagina conduce dritta alla rimozione, quando non al fastidio per quel che continua ad avvenire». Avere a che fare con il Covid, dice, «è come camminare su una lastra di ghiaccio sottile. Con il Covid, non esiste la diagnosi certa. In ogni momento si può virare verso il meglio o il peggio». C'è una differenza tra le diverse ondate del virus. «Oggi il malato ti scappa in un tempo molto più veloce. Un giorno ha parametri da dimissione, quello seguente viene intubato. Nella primavera del 2020 c'erano focolai più grandi. La bocciofila di Medicina, il corriere della

