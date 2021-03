Alessandro Cattelan: il futuro tra Rai (con Sanremo?) e Netflix? (Di martedì 9 marzo 2021) Ormai è ufficiale: Alessandro Cattelan sbarca in Rai. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia durante la settimana di Sanremo, ha trovato conferma proprio nella cornice festivaliera anche se, al momento, sembra che il progetto che vedrà Cattelan protagonista non sarà legato all’Ariston. Nel corso della terza conferenza stampa al Casinò, infatti, è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta a spiegare che in ballo c’è un’idea su una prima serata svincolata da Sanremo: «Nessuna considerazione riguardo il Festival di Sanremo per Cattelan. Stiamo ragionando su un possibile evento, ma mai parlato di Sanremo. Sui volti della tv generalista, penso che il ringiovanimento delle facce e dei linguaggi debbano arrivare gradualmente» ha detto Coletta spegnendo il fuoco ancora prima che divampasse. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Ormai è ufficiale: Alessandro Cattelan sbarca in Rai. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia durante la settimana di Sanremo, ha trovato conferma proprio nella cornice festivaliera anche se, al momento, sembra che il progetto che vedrà Cattelan protagonista non sarà legato all’Ariston. Nel corso della terza conferenza stampa al Casinò, infatti, è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta a spiegare che in ballo c’è un’idea su una prima serata svincolata da Sanremo: «Nessuna considerazione riguardo il Festival di Sanremo per Cattelan. Stiamo ragionando su un possibile evento, ma mai parlato di Sanremo. Sui volti della tv generalista, penso che il ringiovanimento delle facce e dei linguaggi debbano arrivare gradualmente» ha detto Coletta spegnendo il fuoco ancora prima che divampasse.

