Verso 25mila firme la petizione per il ripristino urgente dei congedi Covid. Draghi li cita ma non dice nulla sui tempi dell'intervento (Di lunedì 8 marzo 2021) Vola Verso le 25mila firme la petizione on line lanciata sulla piattaforma Change dalle mamme per il ripristino dei congedi Covid scaduti a fine dicembre. In sole 48 ore sono state registrate oltre 23mila sottoscrizioni dell'appello per chiedere al Governo di intervenire in maniera urgente perché "troppo spesso la politica si dimentica delle mamme lavoratrici". "Da gennaio sono stati aboliti i congedi Covid – si legge nel testo pubblicato sulla piattaforma di petizioni online – Se i figli rimangono a casa perché la scuola chiude, i genitori non avranno più la possibilità di usufruire dei congedi che c'erano fino al 31 dicembre 2020?. Il problema è pressante per le ...

