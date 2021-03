Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli è diventata mamma (Di lunedì 8 marzo 2021) Fiocco rosa per l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, che lunedì 8 marzo 2021 è diventata mamma della sua prima figlia avuta dal compagno Gianmaria Di Gregorio, con cui è fidanzata da poco meno di due anni. A dare l’annuncio è stata la stessa Ludovica con alcune foto pubblicate su Instagram e queste dolci parole: “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle Donne e alla loro continua rinascita”. Lo scorso 2 marzo la Valli – sorella minore di Beatrice Valli, compagna di Marco Fantini, anche loro protagonisti storici di Uomini e Donne – ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021) Fiocco rosa perdi, che lunedì 8 marzo 2021 èdella sua prima figlia avuta dal compagno Gianmaria Di Gregorio, con cui è fidanzata da poco meno di due anni. A dare l’annuncio è stata la stessacon alcune foto pubblicate su Instagram e queste dolci parole: “Anastasia,Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza dellee alla loro continua rinascita”. Lo scorso 2 marzo la– sorella minore di Beatrice, compagna di Marco Fantini, anche loro protagonisti storici di– ha ...

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - ricpuglisi : 'Odio gli uomini'. Ah quindi va bene anche un libro intitolato 'Odio le donne'? #ottoemezzo - stazzitta1 : @OrionChaos In questo caso non è solo per Giulia ma per tutte le donne ( ma anche gli uomini) di vivere la vita in… - edofux : RT @kallac_carta: Più che la 'festa delle donne' mi piacerebbe chiamarla la 'festa delle persone' uomini o donne che siano.. quelle c… -