Tottenham pazzo di Kane e Bale | sui social diventano un’unica persona… Hareth Kale

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ildei suoi bomber Harrye Gareth. Grazie a due doppiette dei centravanti, gli Spurs spazzano via il Crystal Palace e ottengono una vittoria importante in ottica classifica. Un vero e proprio show dei due calciatori stimolato anche dalle parole del tecnico Mourinho. Una partita che è stata assolutamente apprezzata nell'ambiente londinese tanto che sui, il club ha deciso di inventarsi una... fusione tra i due protagonisti creando un solo giocatore., eccocaption id="attachment 1104957" align="alignnone" width="462"(Instagram)/captionCome detto, una doppietta a testa per il centravanti inglese Harry ...