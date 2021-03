Sarah Ferguson già nel 1996 aveva confessato a Oprah Winfrey | «La vita reale non è una favola»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il principe Harry e Meghan Markle non sono gli unici reali britannici che hanno scelto Oprah Winfrey per raccontare la «loro» verità sulla vita da royal. Sarah Ferguson, già nel 1996, rilasciò alla conduttrice americana un’intervista in cui parlava del suo divorzio da Andrea di York. In quell’occasione, Fergie, consapevole del fatto che vivere a Palazzo può sembrare un sogno che si avvera, disse chiaro e tondo che la vita da reali «non è una favola».

