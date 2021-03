Reddito di emergenza, arrivano 4 rate? Indiscrezioni, requisiti e date dal decreto Sostegno (Di lunedì 8 marzo 2021) Si tratta di una delle misure più attese tra quelle di aiuto che dovrebbero arrivare alle famiglie italiane. Misure destinate a quelle famiglie che hanno particolari condizioni di disagio reddituale accentuate dalla grave crisi economica di questi mesi di pandemia. Parliamo del Reddito di emergenza, una misura che appare scontato sia tra quelle che il governo Draghi inserirà nel decreto Sostegno. La novità che trapela è che potrebbero essere previste ben 4 mensilità del Rem, 4 mesi di sussidio per le famiglie. Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, questi i mesi che dovrebbero essere coperti da quello che a tutti gli effetti è un sussidio emergenziale per chi ha particolari difficoltà. Vediamo adesso cosa dovrebbe accadere in base alle Indiscrezioni, ben consci che fino a quando il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) Si tratta di una delle misure più attese tra quelle di aiuto che dovrebbero arrivare alle famiglie italiane. Misure destinate a quelle famiglie che hanno particolari condizioni di disagio reddituale accentuate dalla grave crisi economica di questi mesi di pandemia. Parliamo deldi, una misura che appare scontato sia tra quelle che il governo Draghi inserirà nel. La novità che trapela è che potrebbero essere previste ben 4 mensilità del Rem, 4 mesi di sussidio per le famiglie. Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, questi i mesi che dovrebbero essere coperti da quello che a tutti gli effetti è un sussidio emergenziale per chi ha particolari difficoltà. Vediamo adesso cosa dovrebbe accadere in base alle, ben consci che fino a quando il ...

