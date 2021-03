Reddito di cittadinanza rifinanziato per un miliardo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alfie Borromeo È in arrivo questa settimana il decreto Sostegno, il maxi provvedimento che dovrebbe attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzati dal parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assistere lavoratori e famiglie. Il decreto dovrebbe contenere aiuti per circa nove miliardi e mezzo. Tra le indiscrezioni delle ultime Impronta Unika.

FLASH | Dl Sostegno: 1 mld per Reddito cittadinanza, proroga del Reddito di emergenza

ha dichiarato agli investigatori del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, di percepire 500 euro mensili come reddito di cittadinanza. E' successo il 4 marzo scorso, nell'ambito dei controlli. Misure per il lavoro, sospensione delle cartelle esattoriali, risorse per i vaccini e l'acquisto di farmaci per la cura del Covid-19. E ancora rifinanziamento del reddito di cittadinanza, aiuti per le partite Iva in difficoltà, risorse aggiuntive per il Trasporto locale e norme per il potenziamento degli asili nido. Questi i punti principali contenuti nei 26 articoli del decreto.