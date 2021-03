Palermo | Terlizzi senza filtri | “Santana unico vero giocatore Il mio consiglio alla squadra | a Filippi dico…”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilcede ala Juve Stabia, una sconfitta pesante che arriva dopo il successo nel derby.I rosanero hanno offerto una prestazione deludente contro i campani, a nulla è servito il gol del vantaggio messo a segno da Gregorio Luperini. Il 4-2 finale per le "Vespe" sintetizza il periodo degli uomini del neo tecnico Giacomo. Sul momento delha detto la sual'ex Christianche non le ha mandate a dire.Mi sono visto il derby 2 squadre mediocri che si giocavano la paura...e lo poteva risolvere solo lui l'in campo.....ai giocatori delvoglio dargli unnella vita è meglio passare per rompi coglioni come ero io ma essere leali ...

'Suona... Santana, standing ovation dalvecchio e nuovo' . Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per la nuova doppia ... daa Luca Toni, passando da Pietro Accardi fino ad ...Cristianin maglia rossazzurra Mi ritorni in Ment... Ex Ampia carrellata finale con gli altri 'doppi ex' di Catania e. Prima in rossazzurro, poi in rosanero è il caso di Giuseppe ...Il gol di Mario Aberto Santana contro il Catania rimarrà nella storia rosanero proprio perché lo ha segnato lui. In gol con la maglia del Palermo in Serie A, in Serie B e Serie D, ora Santana ha anche ...La dirigenza juventina, incarnata da Jean-Claude Blanc e Alessio Secco, dopo un'iniziale apertura deve fare i conti col bilancio: ha appena speso 15 milioni di euro nell'operazione-Amauri col Palermo ...