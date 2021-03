Napoli-Bologna, l’agente di Insigne: “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice. E quella frase…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio "Diego Armando Maradona".Una vittoria, quella conquistata dal Napoli contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, centrata grazie alla doppietta di Insigne e dal gol di Osimhen nella ripresa. "Era carico e aveva e aveva una gran voglia di rivalsa". Così Vincenzo Pisacane, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte' nel day after la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A."Insigne ha avuto una settimana particolarissima, era con un raffreddore e mal di gola. Ha fatto diversi tamponi che si sono rivelati tutti negativi - ha rivelato l'agente del capitano del Napoli -. Scendendo in campo e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio "Diego Armando Maradona".Una vittoria,conquistata dalcontro ildi Sinisa Mihajlovic, centrata grazie alladie dal gol di Osimhen nella ripresa. "Era carico e aveva e aveva una gran voglia di rivalsa". Così Vincenzo Pisacane, che cura gli interessi di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte' nel day after la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A."ha avuto una settimana particolarissima, era con un raffreddore e mal di gola. Hadiversi tamponi che si sono rivelati tutti negativi - ha rivelato l'agente del capitano del-. Scendendo in campo e ...

pisto_gol : A proposito di Napoli Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta c… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBologna ?? - tvdellosport : ?? #Napoli, rottura del crociato per #Ghoulam Ennesimi problemi fisici per il laterale algerino, sostituito dopo 20… - Vitalia98513546 : @corrierebologna Il Bologna(a me simpatico)ha fatto una buona partita ma da qui a dire che il risultato doveva ess… - NapoliCalciogol : Napoli, il silenzio stampa continua pure dopo l’affermazione per 3-1 contro il Bologna -