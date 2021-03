Milan, Pioli spera: Bennacer, Calhanoglu e Mandzukic possono recuperare per il Napoli (Di lunedì 8 marzo 2021) In vista della partita contro il Napoli, il Milan potrebbe recuperare Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu La vittoria di Verona ha confermato la solidità di questo Milan, pur contando le diverse assenze. A Manchester Pioli dovrebbe recuperare sia Ante Rebic che Theo Hernandez oltre a Sandro Tonali. Domenica a San Siro il Diavolo ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero potrebbe avere a disposizione anche altri tre giocatori, importantissimi nel proprio scacchiere: Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. Più complicata invece la presenza di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe farcela solo per la sfida di ritorno al Meazza contro i Red Devils. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) In vista della partita contro il, ilpotrebbeLa vittoria di Verona ha confermato la solidità di questo, pur contando le diverse assenze. A Manchesterdovrebbesia Ante Rebic che Theo Hernandez oltre a Sandro Tonali. Domenica a San Siro il Diavolo ospiterà ildi Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero potrebbe avere a disposizione anche altri tre giocatori, importantissimi nel proprio scacchiere: Hakan, Ismaele Mario. Più complicata invece la presenza di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe farcela solo per la sfida di ritorno al Meazza contro i Red Devils. ...

