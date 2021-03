Mihajlovic e Gattuso | l’elogio del passato quando non si vince nel presente

(Di lunedì 8 marzo 2021), pur sedendo su due panchine diverse, sono portatori di che spesso si rincorrono a vicenda. Entrambi sono laudatores temporis acti, avrebbero detto i latini. Davanti al microfono raccontano dei bei tempi che furono.spiegò che i suoi spogliatoi erano diversi. Telefonini meno tecnologici. “Noi andavamo alla ricerca di più concentrazione”. Oggi invece, dove un di’ regnava il silenzio dei forti, c’è la musica. D’altra parte sono mesi in cui si è smarrito il veleno, la fame, il sangue agli occhi. Tutte connotazioni che, se non si ricordasse il contesto ludico del calcio, ti farebbero pensare ad una potente carestia del basso medioevo.la musica in streaming scarseggiava.qualche ora fa, rispondendo a chi gli chiedesse dei pochi goal da calcio da fermo, ha ...

Advertising

ClaudioAga91 : #NapoliBologna 3-1 - Vedove, contraddizioni e speranze prima del trittico - ibrielimovic : @ACMDuivel vabbè ma quello pure io, mille infortunati non è normale io intendo quelli che criticano i mihajlovic o… - davide_luise : #Gattuso caro... i problemi in campo sono tanti... ma quelli fuori ancor di più! Questa chiacchierata 'avvelenata'… - Pall_Gonfiato : #Gattuso si affida anche a #Politano e #Insigne, #Mihajlovic punta su #Sansone - sscalcionapoli1 : Gattuso mai perdente contro Mihajlovic: tutti i precedenti #ForzaNapoliSempre #NapoliBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Gattuso

... Dopo l'assurdo pareggio contro il Sassuolo, il Napoli, in attesa delle terribili tre trasferte in sette giorni con Milan, Juve e Roma, non poteva sbagliare contro il Bologna di......DEI TECNICI Prosegue il silenzio stampa del Napoli e conseguentemente di Gennaro, con il ... Sinisanon digerisce invece gli errori del Bologna nella partita: ' Noi abbiamo giocato e ...È il turno di Inter-Atalanta, ma il big match va in scena per ultimo, domani alle 20,45. La capolista di Conte sta alla finestra e guarda cosa fa il Milan impegnato alle 15 nella fatal Verona. Pioli s ...Il Napoli cala il tris al Bologna e si rimette in corsa. Al ‘Maradona’ la squadra di Gattuso, alla quinta vittoria interna consecutiva, strappa agli emiliani (3-1) tre punti cruciali per l’obiettivo C ...