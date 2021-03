Messaggi effimeri dopo 24 ore su WhatsApp, funzione in sviluppo (Di lunedì 8 marzo 2021) WhatsApp starebbe per introdurre l’opzione di autodistruzione dei Messaggi dopo 24 ore, andando ad ampliare la funzionalità dei Messaggi effimeri di inizio novembre (cancellazione automatica dei Messaggi dopo 7 giorni). Come riportato da ‘WABetaInfo‘, il funzionamento resterà essenzialmente lo stesso: a cambiare sarà solo il lasso temporale che l’utente potrà impostare per la cancellazione automatica dei Messaggi. Una novità che aspettavamo con ansia, ma di cui si era già discusso all’incirca un anno fa, quando, in una beta di WhatsApp per Android, la funzione era apparsa in quelli che ancora erano soprannominati ‘Delete Messages’. WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)starebbe per introdurre l’opzione di autodistruzione dei24 ore, andando ad ampliare la funzionalità deidi inizio novembre (cancellazione automatica dei7 giorni). Come riportato da ‘WABetaInfo‘, il funzionamento resterà essenzialmente lo stesso: a cambiare sarà solo il lasso temporale che l’utente potrà impostare per la cancellazione automatica dei. Una novità che aspettavamo con ansia, ma di cui si era già discusso all’incirca un anno fa, quando, in una beta diper Android, laera apparsa in quelli che ancora erano soprannominati ‘Delete Messages’.is testing the ability to set messages to disappear after ...

