Madre uccide la figlia | tragedia a Cisliano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una mamma di 41 anniladi 2 anni e chiama l'ex marito avvertendolo che "la bimba non esiste più": è successo a. Mammaladi 2 anni e chiama l’ex marito: “Non esiste più” su Notizie.it.

Advertising

infoitinterno : Cisliano, madre uccide la figlia di due anni e poi tenta il suicidio - Activnews24 : Cisliano (Milano), madre uccide la figlia di due anni e poi tenta il suicidio. Dopo l'infanticidio, la donna si è a… - _monroeville_ : Il gatto ha appena rovesciato un vaso in cucina. Ma si può? Domani mattina mia madre la uccide. Io lo so. - elle_viosa : @himrloverman se mia madre legge le chat su grant mi uccide - elle_viosa : @himrloverman se mia madre vede quella foto mi uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Madre uccide

Tragedia nel Milanese: ancora un genitore cheil proprio bambino. Una donna di 41 anni avrebbe ucciso la figlia, una bimba di 2 , la ... nata nel 2019, esanime sul letto , accanto allain ...Tragedia a Cisliano, nell'Abbiatense , dove in via Mameli una donna di 41 anni nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 marzo ha ucciso la propria bimba di due anni. Dopo aver ucciso la figlia, la ...MILANO. Ha chiamato l’ex marito e gli ha detto: «Nostra figlia non esiste più». Così una 41enne di Cisliano, nel Milanese ha comunicato quanto era accaduto al padre della bambina. Ed è stato poi lui a ...A Milano una madre uccide la figlia di solamente due anni e poi tenta il suicidio. L'episodio è avvenuto a Cisliano, piccolo comune nel milanese.