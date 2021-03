Le dichiarazioni post partita di Chievo-Vicenza (Di lunedì 8 marzo 2021) Il derby del Bentegodi ha incoronato il Vicenza di Di Carlo, che ha vinto per 1-2 in casa dei rivali. Tre punti pesanti per i vicentini che si allontanano dalla zona retrocessione con un balzo molto importante. Altro passo falso invece del Chievo, che con questo KO perde terreno dalle primissime della classe, rimanendo comunque pienamente in corsa per la promozione. Di seguito . LE PAROLE DI AGLIETTI DOPO IL KO DEL SUO Chievo Mister Aglietti, allenatore del Chievo Verona, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Chievo-Vicenza. Il tecnico ha affermato: “Siamo partiti male e oggi sicuramente è stato il più brutto primo tempo della stagione, anche per la loro grande prestazione. Questi passaggi a vuoto comunque non ci devono essere. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Il derby del Bentegodi ha incoronato ildi Di Carlo, che ha vinto per 1-2 in casa dei rivali. Tre punti pesanti per i vicentini che si allontanano dalla zona retrocessione con un balzo molto importante. Altro passo falso invece del, che con questo KO perde terreno dalle primissime della classe, rimanendo comunque pienamente in corsa per la promozione. Di seguito . LE PAROLE DI AGLIETTI DOPO IL KO DEL SUOMister Aglietti, allenatore delVerona, è intervenuto in conferenza stampa neldi. Il tecnico ha affermato: “Siamo partiti male e oggi sicuramente è stato il più brutto primo tempo della stagione, anche per la loro grande prestazione. Questi passaggi a vuoto comunque non ci devono essere. ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Era un esame di maturità, siamo stati bravi' ??? Antonio #Conte al termine di #ParmaInter ??… - junews24com : Pirlo a rischio? «Non sarei nemmeno venuto in conferenza» - - UNDMofficial : New post: Papa Francesco in Iraq: “Lì dopo tanti mesi mi sono sentito di rivivere” - junews24com : Bonucci, retroscena di spogliatoio: «Dopo l'andata ci siamo detti questo» - - marcoforletta : @ArkadiMaslow puoi darmi del tu, non si usa più dare del voi! ?? comunque anche io mi domando come si possa dare ret… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni post Germania, nazisti sotto sorveglianza Per la prima volta nella storia della Germania post - bellica, dunque, un partito rappresentato in ...del BfV che ha fatto scattare la storica decisione si basa sulle attività e sulle dichiarazioni ...

Bye bye Russia e Cina. Ecco la Nato dei vaccini Tanto più che oggi l'ottimismo sull'andamento della campagna vaccinale nelle prossime settimane trabocca da molte dichiarazioni. In un'intervista allo Stuttgarter Nachricthen, von der Leyen annuncia ...

Le dichiarazioni post partita di Chievo-Vicenza Periodico Daily - Notizie Le dichiarazioni post partita di Chievo-Vicenza Mister Aglietti, allenatore del Chievo Verona, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Chievo-Vicenza. Il tecnico ha affermato: “Siamo partiti male e oggi sicuramente è stato il più ...

Viviana Parisi ipotesi dei consulenti della famiglia: «È stata uccisa» ma la Procura stronca questa ricostruzione «Conclusioni quanto meno ardite»: il procuratore di Patti fa delle precisazioni dopo le dichiarazioni del criminologo Lavorino ...

Per la prima volta nella storia della Germania- bellica, dunque, un partito rappresentato in ...del BfV che ha fatto scattare la storica decisione si basa sulle attività e sulle...Tanto più che oggi l'ottimismo sull'andamento della campagna vaccinale nelle prossime settimane trabocca da molte. In un'intervista allo Stuttgarter Nachricthen, von der Leyen annuncia ...Mister Aglietti, allenatore del Chievo Verona, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Chievo-Vicenza. Il tecnico ha affermato: “Siamo partiti male e oggi sicuramente è stato il più ...«Conclusioni quanto meno ardite»: il procuratore di Patti fa delle precisazioni dopo le dichiarazioni del criminologo Lavorino ...