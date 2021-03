La (triste) confessione di Harry: ?"Ecco perché io padre non risponde più..." - (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesca Rossi I particolari emersi dall’intervista del principe Harry e Meghan con Oprah Winfrey sono davvero incredibili, a partire dal rapporto, quasi inesistente, tra il principe Carlo e suo figlio L’intervista del principe Harry e di Meghan Markle ha già fatto il giro del mondo in pochi minuti. I duchi di Sussex non hanno avuto remore, non si sono risparmiati e le dichiarazioni rese ai microfoni della conduttrice americana Oprah Winfrey hanno provocato uno scandalo. Ci sono molti punti drammatici nella conversazione, ma uno in particolare riguarda il rapporto tra il principe Carlo e suo figlio. Dalla Megxit in poi i tabloid ci hanno raccontato di un erede al trono infelice a causa delle scelte di Harry, ma comunque disposto a supportarlo. Le dichiarazioni del duca di Sussex, invece, ribalterebbero, almeno ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesca Rossi I particolari emersi dall’intervista del principee Meghan con Oprah Winfrey sono davvero incredibili, a partire dal rapporto, quasi inesistente, tra il principe Carlo e suo figlio L’intervista del principee di Meghan Markle ha già fatto il giro del mondo in pochi minuti. I duchi di Sussex non hanno avuto remore, non si sono risparmiati e le dichiarazioni rese ai microfoni della conduttrice americana Oprah Winfrey hanno provocato uno scandalo. Ci sono molti punti drammatici nella conversazione, ma uno in particolare riguarda il rapporto tra il principe Carlo e suo figlio. Dalla Megxit in poi i tabloid ci hanno raccontato di un erede al trono infelice a causa delle scelte di, ma comunque disposto a supportarlo. Le dichiarazioni del duca di Sussex, invece, ribalterebbero, almeno ...

