«La bimba non esiste più»: a Milano madre uccide la figlia di 2 anni e poi chiama l'ex marito (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia nella notte a Cisliano, alle porte di Milano, dove una madre di 41 anni ha con ogni probabilità ucciso la figlia di 2 anni, soffocandola, e poi tentato il suicidio. A far scattare l'allarme è stato il padre della piccola, dopo aver ricevuto una telefonata nella quale l'ex moglie gli ha detto che la bambina «non esisteva più». Orrore alle porte di Milano I carabinieri, contatti dall'uomo, un 45enne, sono giunti tempestivamente a casa della donna, insieme ai soccorritori del 118. Non ricevendo risposta, hanno dovuto forzare una finestra per entrare. All'interno hanno trovato madre e figlia riverse sul letto. La bimba era esanime e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il ...

