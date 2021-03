Italia a macchie, ma il Governo Draghi pensa ad una soluzione unica (Di lunedì 8 marzo 2021) A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo DPCM firmato dal Governo Draghi, ecco che il nuovo Premier sta già pensando a nuove misure restrittive da adottare in tutta Italia. Mario Draghi (getty images)Lo scorso 6 Marzo 2021 è entrato in vigore il nuovo DPCM fino al 6 Aprile 2021, ma qualcosa sembra già cambiare. Il Premier ha intenzione, infatti, di apportare delle modifiche vista l’incessante cavalcata del virus e delle sue varianti che in Italia sta letteralmente mettendo in ginocchio la sanità. Il nuovo DPCM attualmente in vigore prevede nuove regole. Innanzitutto, la chiusura di saloni di parrucchieri e centri estetici in zona rossa. Dad obbligatoria in zona rossa per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Poi, dal 27 Marzo in zona gialla è consentita ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 marzo 2021) A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo DPCM firmato dal, ecco che il nuovo Premier sta giàndo a nuove misure restrittive da adottare in tutta. Mario(getty images)Lo scorso 6 Marzo 2021 è entrato in vigore il nuovo DPCM fino al 6 Aprile 2021, ma qualcosa sembra già cambiare. Il Premier ha intenzione, infatti, di apportare delle modifiche vista l’incessante cavalcata del virus e delle sue varianti che insta letteralmente mettendo in ginocchio la sanità. Il nuovo DPCM attualmente in vigore prevede nuove regole. Innanzitutto, la chiusura di saloni di parrucchieri e centri estetici in zona rossa. Dad obbligatoria in zona rossa per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Poi, dal 27 Marzo in zona gialla è consentita ...

