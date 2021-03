Inter, Skriniar: «Siamo lassù e vogliamo restarci» (Di lunedì 8 marzo 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato prima della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del centrale slovacco Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato prima della gara contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SCUDETTO – «Non guardiamo la classifica, sappiamo che Siamo lassù e ci vogliamo restare. Ogni partita va giocata per vincere». IL MIGLIOR Skriniar – «Sto lavorando e capendo meglio le cose, prima non ero abituato a giocare a tre e ci voleva un po’ di tempo. Stiamo crescendo tutti, non solo io». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Milan, difensore dell’, ha parlato prima della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del centrale slovacco Milan, difensore dell’, ha parlato prima della gara contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SCUDETTO – «Non guardiamo la classifica, sappiamo chee cirestare. Ogni partita va giocata per vincere». IL MIGLIOR– «Sto lavorando e capendo meglio le cose, prima non ero abituato a giocare a tre e ci voleva un po’ di tempo. Stiamo crescendo tutti, non solo io». Leggi su Calcionews24.com

