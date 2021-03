George Floyd, giudice rinvia l'inizio del processo in una Minneapolis blindata (Di lunedì 8 marzo 2021) L'accusa ha chiesto di attendere l'esatta natura del capo d'imputazione all'agente Derek Chauvin ritenuto responsabile della morte dell'afroamericano morto durante un controllo di polizia a Minneapolis il 25 maggio del 2020 Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) L'accusa ha chiesto di attendere l'esatta natura del capo d'imputazione all'agente Derek Chauvin ritenuto responsabile della morte dell'afroamericano morto durante un controllo di polizia ail 25 maggio del 2020

Advertising

Agenzia_Ansa : George Floyd, il giudice rinvia l'inizio del processo. Non comincerà prima di domani, slittano i tempi per la sele… - semprecontro : RT @lazialeantifa: Dietro imbeccata di @AlleracNicola mi sono letto la meravigliosa assurdità di parte del processo che si apre domani a Mi… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: George Floyd, il giudice rinvia l'inizio del processo. Non comincerà prima di domani, slittano i tempi per la selezione… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: George Floyd, il giudice rinvia l'inizio del processo. Non comincerà prima di domani, slittano i tempi per la selezione… - CorriereQ : George Floyd, giudice rinvia l’inizio del processo -