Ex Milan, Cutrone non ingrana: solo 41 minuti giocati a Valencia (Di lunedì 8 marzo 2021) Patrick Cutrone, ex giocatore del Milan, non ha ancora trovato la sua giusta dimensione. Anche a Valencia il suo rendimento non decolla Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 marzo 2021) Patrick, ex giocatore del, non ha ancora trovato la sua giusta dimensione. Anche ail suo rendimento non decolla Pianeta

Advertising

toninocolasante : E pensare che tanti tifosi rossoneri lo volevano per sempre al Milan, Cutrone bravo ragazzo ottima plusvalenza. - PianetaMilan : Ex @acmilan, #Cutrone non ingrana: solo 41 minuti giocati a #Valencia - #ACMilan #Milan #SempreMilan - korma75 : @falliremooggi @RadioSportiva @EnzoBucchioni Quasi due anni dopo Cutrone viene ricordato solo per aver preso un rig… - manuel44725775 : RT @LOSQUALO77: @RadioSportiva @EnzoBucchioni Cutrone purtroppo sai come è non gioca nella Juve quelli del Milan valgono sempre una merda q… - ACMDrezz : RT @tutticonvocati: ?? @FedeleFurio: 'Il peccato originale di questa situazione è stata la cessione di #Cutrone, svenduto a 18 milioni a ini… -