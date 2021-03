Data e ora di presentazione OnePlus 9: tutti i dettagli confermati (Di lunedì 8 marzo 2021) I OnePlus 9 verranno presentati il prossimo 23 marzo alle ore 15 italiane. Lo ha annunciato il produttore cinese, confermando anche la collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico. Pete Lau ha fatto sapere che è prevista una partnership di un triennio con la nota azienda di Göteborg, e che non siamo che al primo step con i OnePlus 9. Non è ancora possibile scendere nei dettagli tecnici della fotocamera con cui saranno equipaggiati i dispositivi (ci sono delle ipotesi in ballo, ma aspettiamo chiaramente la presentazione per sbilanciarci), anche se Lau ha anticipato la funzione del Natural Color Calibration sviluppata con Hasselblad per la calibrazione del colore (resa cromatica quanta più fedele possibile), utilizzata sulle fotocamera di tutti i prossimi smartphone di casa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) I9 verranno presentati il prossimo 23 marzo alle ore 15 italiane. Lo ha annunciato il produttore cinese, confermando anche la collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico. Pete Lau ha fatto sapere che è prevista una partnership di un triennio con la nota azienda di Göteborg, e che non siamo che al primo step con i9. Non è ancora possibile scendere neitecnici della fotocamera con cui saranno equipaggiati i dispositivi (ci sono delle ipotesi in ballo, ma aspettiamo chiaramente laper sbilanciarci), anche se Lau ha anticipato la funzione del Natural Color Calibration sviluppata con Hasselblad per la calibrazione del colore (resa cromatica quanta più fedele possibile), utilizzata sulle fotocamera dii prossimi smartphone di casa ...

