Cisliano | Patrizia uccide la figlia di due anni | “Edith non esiste più”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Si chiamavaA. la piccola di 2uccisa in una notte di follia dalla mamma, Patriza Coluzzi, italiana di 41. La donna, residente a, comune di 5mila anime alle porte di Milano, ha commesso il delitto nella sua abitazione di via Mameli, quando era da poco passata l’una di notte. Milano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cisliano Patrizia

Corriere della Sera

Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2, la scorsa notte, a, nel Milanese. Lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto, un'... La donna,C.,...Coluzzi , 41 anni, è stata trovata vicino alla figlia esanime di due anni, Edith , nell'appartamento dove abitavano in via Mameli aMilano, una bambina di 2 anni di nome Edith è stata trovata morta nella sua casa di via Mameli a Cisliano e la mamma Patrizia Coluzzi, italiana di 41 anni, ...Quando i carabinieri sono arrivati erano tutte e due distese sul lettone della camera da letto. La piccola Edith, 2 anni, non respirava più. La madre Patrizia, 41, era incosciente e coperta di tagli s ...