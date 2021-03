Campania. Inferno di fuoco in casa, Natalia muore a 57 anni per salvare una coppia (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia nel salernitano, Natalia muore per salvare una coppia di anziani dall’incendio. Aveva 57 anni la badante rimasta vittima del terribile incendio che questa mattina, intorno alle ore 5, è scoppiato in un’abitazione dove viveva con la coppia ultraottantenne. A provocare l’incendio il malfunzionamento di una stufa a Gpl situata nella camera da letto. Badante morta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia nel salernitano,perunadi anziani dall’incendio. Aveva 57la badante rimasta vittima del terribile incendio che questa mattina, intorno alle ore 5, è sto in un’abitazione dove viveva con laultraottantenne. A provocare l’incendio il malfunzionamento di una stufa a Gpl situata nella camera da letto. Badante morta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

alexbintqaboos1 : @campaninimarco Sante parole Marco. Non è normale che noi ancora non vediamo finanziato il nostro progetto di Cohau… - positanonews : #Copertina #Covid Campania. Ospedali pieni, sfogo dei medici: «È un inferno» - LIK3IW0ULD : @nobodyxxlist3n ho 14 anni , faccio anch’io l inferno sono della campania e bho vivo la mia vita su twitter e wattpad biografia - superpippo24 : @LMtredici Se la Campania è zona rossa.. la Lombardia va diretta all inferno.. ma no dai restiamo orangio strong..… -