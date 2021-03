Calcio: Ounas denuncia post razzisti nei suoi confronti, 'è normale questo?' (Di lunedì 8 marzo 2021) Crotone, 8 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Crotone Adam Ounas ha denunciato sui social di aver ricevuto diversi insulti razzisti al termine del match di ieri vinto 4-2 contro il Torino e nel quale ha realizzato un gol. Il 24enne algerino ha pubblicato su Instagram degli screenshot di pesanti insulti che vanno dall'augurio di morte alle richieste di "tornare in Africa" con l'aggiunta di offese razziste. Ounas ha poi chiosato: “È normale questo?“. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Crotone, 8 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Crotone Adamhato sui social di aver ricevuto diversi insultial termine del match di ieri vinto 4-2 contro il Torino e nel quale ha realizzato un gol. Il 24enne algerino ha pubblicato su Instagram degli screenshot di pesanti insulti che vanno dall'augurio di morte alle richieste di "tornare in Africa" con l'aggiunta di offese razziste.ha poi chiosato: “È?“.

