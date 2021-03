Andrea Crisanti: "Centomila morti in Italia un disastro, difficile fare peggio" (Di lunedì 8 marzo 2021) Probabilmente oggi l’Italia raggiungerà la soglia dei 100mila morti per la pandemia di Covid-19. “Si poteva fare meglio? Non lo so. Forse però bisogna chiedersi se si poteva fare peggio. Secondo me difficilmente si sarebbe potuto fare peggio”. È il commento amareggiato del virologo Andrea Crisanti ai numeri della pandemia che segnano un altro triste traguardo raggiunto. ?È un disastro - dice all’Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino -. Guardando quella cifra è l’unica parola che viene in mente. Ci sono posti nel mondo che hanno fatto molto meglio di noi”, nella difficile impresa di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Probabilmente oggi l’raggiungerà la soglia dei 100milaper la pandemia di Covid-19. “Si potevameglio? Non lo so. Forse però bisogna chiedersi se si poteva. Secondo me difficilmente si sarebbe potuto”. È il commento amareggiato del virologoai numeri della pandemia che segnano un altro triste traguardo raggiunto. ?È un- dice all’Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino -. Guardando quella cifra è l’unica parola che viene in mente. Ci sono posti nel mondo che hanno fatto molto meglio di noi”, nellaimpresa di ...

