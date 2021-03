Trapani – Maltratta e droga la ex | arrestato

(Di domenica 7 marzo 2021)va la ex compagna, l’uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della locale Procura. L’uomo, un pregiudicato con problemi di tossicodipendenza, da diversi mesi aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della donna, aggredendola e picchiandola in modo continuativo. In

Advertising

vocidicitta : Articolo modificato: Trapani, maltratta la compagna e le somministra una miscela di droghe - vocidicitta : Nuovo articolo: Trapani, maltratta la compagna e le somministra una miscela di droghe - AlqamahPost : Trapani. Maltratta la compagna e le somministra una miscela di droga - - tvio2 : TRAPANI: MALTRATTA LA COMPAGNA E LE SOMMINISTRA UNA MISCELA DI DROGHE -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Maltratta

Sky Tg24

Maltrattava la ex compagna, l'uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della locale Procura. L'uomo, un pregiudicato con problemi di tossicodipendenza, da diversi mesi aveva assunto ...LA COMPAGNA E LE SOMMINISTRA UNA MISCELA DI DROGHE Maltrattava la ex compagna, l'uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di, in esecuzione di un'...Maltrattava la ex compagna, l’uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della locale P ...Maltrattava la ex compagna, l’uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della locale P ...