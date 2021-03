“Se me lo avessi detto di persona | saresti stato coraggioso” | Ermal Meta replica a Willie Peyote

(Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo 2021 è finito ieri con la vittoria tutto sommato sorprendente dei Maneskin, che hanno preceduto nella classifica generale la coppia Fedez e Francesca Michielin ed, sempre sul podio quando si presenta al Festival. Ma nel post Sanremo è giunto il momento per qualcuno di togliersi un sassolino dalla scarpa. Parliamo diche hato a, che lo aveva criticato durante una intervista in radio rilasciata giovedì. Laè arrivata oggi, a palle ferme, attraverso un post sul suo profilo Twitter. Le critiche diaveva criticato abbastanza pesantemente...

Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. Il Festival di ..."È stato bello, poi l'ho detto anche a mio padre quel giorno. È come se avessi recuperato tutti gli anni persi. Per tantissimo tempo non hanno saputo niente. Mi sono sempre sentito bugiardo con loro.