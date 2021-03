Sanremo 2021 | vincono i Maneskin La classifica completa

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 7 marzo 2021) La band romana ha conquistato il pubblico con Zitti e buoni. Damiano David, Victora De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno travolto il pubblico con la loro energia. Al secondo posto, il duo Fedez-Michielin con Chiamami per Nome mentre al terzo posto Ermal Meta con la commovente Un milione di cose da dirti. Ihanno postato sui social un selfie post-vittoria. Granitici e diretti, hanno semplicemente scritto: “Abbiamo fatto la rivoluzione“. Migliaia i commenti di fan e supporters. “Fieri di voi”, scrive qualcuno. “Felicissima, guardate dove siete arrivati”, scrive qualcun altro. “Viva i giovani che fanno musica”. “Spaccate all’eurovision“. Non mancano nemmeno i fan affezionati che li seguono dai primi esordi: “Ma voi non eravate quattro ragazzetti che suonavano in via del corso? Voi non eravate la giovanissima band di ragazzi bellissimi e romani per ...