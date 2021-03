Primo cantiere di Binario 14 a Pisa: partita la sistemazione di piazza Giusti (Di domenica 7 marzo 2021) “E’ partito nel quartiere di San Giusto il Primo intervento che fa parte del bando Piano Periferie – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. L’apertura del cantiere di piazza Giusti rappresenta un passaggio importante, dal valore simbolico, perché significa che entra nel vivo il progetto “Binario 14?, un’operazione attesa da anni, che riqualificherà la zona di San Giusto e della Stazione. L’intervento prevede la risistemazione di piazza Giusti, con la riqualificazione del marciapiede, il completamento della pista ciclabile, la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, l’utilizzo del calcestruzzo architettonico in tutto il contorno e nei vialetti interni alla piazza, che verrà così risistemata. Quindi ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) “E’ partito nel quartiere di San Giusto ilintervento che fa parte del bando Piano Periferie – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. L’apertura deldirappresenta un passaggio importante, dal valore simbolico, perché significa che entra nel vivo il progetto “14?, un’operazione attesa da anni, che riqualificherà la zona di San Giusto e della Stazione. L’intervento prevede la ridi, con la riqualificazione del marciapiede, il completamento della pista ciclabile, la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, l’utilizzo del calcestruzzo architettonico in tutto il contorno e nei vialetti interni alla, che verrà così risistemata. Quindi ...

crocerossa : ??'Orgoglioso del lavoro della nostra squadra nel realizzare in tempi record il nuovo centro vaccinale di Roma Termi… - anteprima24 : ** #Via #Memoli, lavori 'scaduti' ma il #Cantiere è ancora lì (FOTO) ** - il_piccolo : Inedito responso quello consegnato dalle elezioni 2021 di rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie del canti… - CosenzaPost : Ecobonus 110%, aperto il primo cantiere in Calabria de LaBrick srl - muoversintoscan : ?? #tramviaFI, aperto il primo cantiere di @Publiacqua in viale Lavagnini tra viale Strozzi e via Leone X. Per info:… -