Papa Francesco in Iraq: 'Qui le donne sono più forti di soprusi e ferite, siano rispettate e tutelate. E il terrorismo non ha l'ultima ... (Di domenica 7 marzo 2021) Nel terzo e ultimo giorno della sua visita in Iraq, Papa Francesco è arrivato a Mosul, ex roccaforte dell'Isis, dove ha guidato la preghiera di suffragio per le vittime della guerra e del terrorismo a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) Nel terzo e ultimo giorno della sua visita inè arrivato a Mosul, ex roccaforte dell'Isis, dove ha guidato la preghiera di suffragio per le vittime della guerra e dela ...

