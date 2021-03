MotoGP oggi, Test Losail: orari, tv, programma, streaming 7 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Si chiude la prima parte dei Test 2021 di Losail (Qatar) riservati alla MotoGP. Dopo l’esordio di ieri, quindi, i piloti avranno a disposizione altre 7 ore di lavoro per conoscere al meglio le proprie moto, prima di concentrarsi sulla seconda parte dei Test che si disputerà dal 10 al 12 marzo con gli ultimi tre giorni di lavoro. La prima giornata di lavoro nel tracciato incastonato nel deserto qatariota ci ha fatto vedere grandissimo equilibrio, con cinque moto diverse ai primi cinque posti. Sarà così anche nella giornata odierna? Si tornerà in pista dalle ore 12.00 alle 19.00 italiane, per una mole di lavoro importante per tutti i team. IN TV – I Test MotoGP di Losail non saranno trasmessi in tv oppure in streaming. Si potranno ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Si chiude la prima parte dei2021 di(Qatar) riservati alla. Dopo l’esordio di ieri, quindi, i piloti avranno a disposizione altre 7 ore di lavoro per conoscere al meglio le proprie moto, prima di concentrarsi sulla seconda parte deiche si disputerà dal 10 al 12con gli ultimi tre giorni di lavoro. La prima giornata di lavoro nel tracciato incastonato nel deserto qatariota ci ha fatto vedere grandissimo equilibrio, con cinque moto diverse ai primi cinque posti. Sarà così anche nella giornata odierna? Si tornerà in pista dalle ore 12.00 alle 19.00 italiane, per una mole di lavoro importante per tutti i team. IN TV – Idinon saranno trasmessi in tv oppure in. Si potranno ...

Advertising

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Zarco: 'Sono stupito, non mi aspettavo di essere così veloce': 'Abbiamo provato delle piccole novità tecniche e sono fiduc… - grandealdo : @Confumale @returnofthema13 Ma sai, in quegli anni anche la differenza tra moto e moto erano tantissime, ma oggi le… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Petrucci: “Con KTM più aggressivo, ho più trazione rispetto a Ducati': “Questa può essere la moto che fa per me. Sono lont… - gponedotcom : Petrucci: “Con KTM più aggressivo, ho più trazione rispetto a Ducati': “Questa può essere la moto che fa per me. So… - sportface2016 : #MotoGP Un Valentino #Rossi raggiante commenta la prima giornata di test in sella alla Yamaha Petronas -