Kingdom Hearts Mobile: giunge la fine? (Di domenica 7 marzo 2021) Non è un mistero dell’esistenza del malcontento che giri attorno alla saga di Kingdom Hearts, specie dopo i lunghi anni di attesa per il terzo capitolo e le troppe uscite di giochi che, se inizialmente parevano spin off, si sono rivelati essere “essenziali” per la trama. Ma una nuova nuvola nera si staglia all’orizzonte con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 7 marzo 2021) Non è un mistero dell’esistenza del malcontento che giri attorno alla saga di, specie dopo i lunghi anni di attesa per il terzo capitolo e le troppe uscite di giochi che, se inizialmente parevano spin off, si sono rivelati essere “essenziali” per la trama. Ma una nuova nuvola nera si staglia all’orizzonte con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

EclecticFirst : Mentally, I'm here. Lo sosterrò sempre, l'opening di Kingdom Hearts II è un capolavoro. - Kai_Loop : Evoluzione del mood. E sono dannatamente. Perfettamente. In sincrono. Ed è tutto. Dannatamente. Perfetto. Se non c… - waytosunset : @JojoAeiouy No vabbè, in una saga come Kingdom Hearts fare una cosa del genere equivale a non capire la gran parte… - ilbazardimari : Questa settimana termina il manga di #KingdomHearts 358/2 Days edito da #PlanetManga e a voi lo avete preso? e vi è… - chille_f : Ama inutile che mi propini la pronuncia corretta di MACMUD: io da una vita pronuncio male parole come Tomb Raider,… -