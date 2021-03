Insigne e Osimhen trascinano il Napoli | Bologna battuto

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilsi impone al Diego Armando Maradona contro il, ritrovae soprattutto la doppietta del suo capitano. Serviva una vittoria, una di quelle che permettono di scacciare via le polemiche, le critiche, i dubbi, i soliti fantasmi che aleggiano attorno ad una squadra che non riesce a dare il cambio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

NAPOLI - Il Napoli ottiene tre punti importanti contro il Bologna allo stadio Maradona: gli azzurri passano con la doppietta die la rete di, ai felsinei non basta il gol di Soriano ...Skorupski nega il raddoppio a, dall'altra parte riflesso felino di Ospina sul colpo di testa ravvicinato di Palacio. Nella ripresa entrache realizza in contropiede al 65'. Errore di ...Il primo tempo vede la squadra di mister Gattuso chiudere in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne su un grande assist di Zielinski di tacco. Nel secondo tempo gli azzurri raddoppiano ...I rossoblù vanno in gol tre volte, due di queste non convalidate dal Var, giocando un calcio a tratti scintillante, il Napoli invece sfrutta cinismo e indecisioni e vince con una doppietta di Insigne ...