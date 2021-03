In Svizzera sarà vietata la copertura totale del viso in pubblico

Advertising

repubblica : Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici: La consultazione voluta dall'Udc,… - JolandaBivona : RT @repubblica: Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici: La consultazione voluta dall'Udc, il part… - claudialopedote : Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici: La consultazione voluta dall'Udc, il part… - MarcelloAtanas : RT @repubblica: Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici: La consultazione voluta dall'Udc, il part… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera sarà

Il Sole 24 ORE

... terza posizione di Giulia Challancin (Scott Libarna Xco; 1h 04'34"), con un ritardo di 21" dalla coppia che si è contesa la vittoria in volata: a spuntarla è stata Sara Cortinovis sulla...Anche l'Unione sindacale(USS) ha espresso chiara soddisfazione per il risultato delle urne che "impedisce la creazione di una società a tre classi su Internet". È compito dello Stato, e non ...