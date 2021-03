Daydreamer, anticipazioni 8 marzo: Yigit preoccupato per Sanem (Di domenica 7 marzo 2021) Il piano di Yigit per conquistare Sanem potrebbe andare a monte ora che Can è tornato e per questo motivo, il giovane non sopporterà che i due stiano vicini. Le anticipazioni Daydreamer relative alla puntata in onda domani 8 marzo, rivelano che l'editore tempesterà di chiamate la ragazza perché preoccupato della vicinanza tra lei e Sanem, i quali stanno trascorrendo la notte nel bosco. Tuttavia, la Aydin ha lasciato il telefono a casa e pere tale motivo non risponderà alle sue chiamate. Nel frattempo, Can si renderà conto che la ragazza ha freddo e così si avvicinerà a lei e la coprirà con la sua giacca, poi mentre lei dorme, le dirà che sta leggendo il suo libro un po' al giorno, rileggendo più volte le pagine e lei sorriderà. Daydreamer, spoiler ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Il piano diper conquistarepotrebbe andare a monte ora che Can è tornato e per questo motivo, il giovane non sopporterà che i due stiano vicini. Lerelative alla puntata in onda domani 8, rivelano che l'editore tempesterà di chiamate la ragazza perchédella vicinanza tra lei e, i quali stanno trascorrendo la notte nel bosco. Tuttavia, la Aydin ha lasciato il telefono a casa e pere tale motivo non risponderà alle sue chiamate. Nel frattempo, Can si renderà conto che la ragazza ha freddo e così si avvicinerà a lei e la coprirà con la sua giacca, poi mentre lei dorme, le dirà che sta leggendo il suo libro un po' al giorno, rileggendo più volte le pagine e lei sorriderà., spoiler ...

